‎ السيطرة على حريق بكميات من البوص والمخلفات فى كفر الجزار ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق بكميات كبيرة من البوص والمخلفات أمام محطة محولات كهرباء كفر الجزار ببنها.

وتلقت أجهزة الحماية المدنية بلاغا باندلاع حريق فى كميات كبيرة من البوص والمخلفات أمام محطة محولات كفر الجزار التابعة لمركز بنها، والمجاورة لعدد من المنازل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المنازل المجاورة.

ويأتى ذلك فيما طالب أهالى قرية كفر الجزار بتدخل عاجل من محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها لإزالة الكميات الكبيرة من البوص والمخلفات التى توجد بالقرية فى عدد من الأماكن منها خلف سور كورنيش النيل والذى اندلعت فيه النيران أكثر من مرة وعلى امتداد طريق كفر الجزار – ميت الحوفيين وعلى طريق بنها – زفتى .

جانب من الحريق

الحريق

رجال الإطفاء يخمدون الحريق