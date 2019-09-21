وكيل تعليم الأقصر يوافق علي فتح فصلين للصف الأول الإعدادى بمدرسة معاذ بن جبل

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، جولاته مع بدء العام الدراسي الجديد في كافة المراحل التعليمية، حيث تفقد المبنى الجديد بمدرسة معاذ بن جبل بإدارة البياضية التعليمية، وذلك برفقة مدير الإدارة التعليمية بالبياضية، ورئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وقيادات التعليم بالمديرية والإدارة التعليمية، وبعض القيادات الشعبية بالمدينة.

وفى نهاية الجولة تم عقد اجتماع بالمدرسة لبحث طلبات أولياء الأمور، وتم الاتفاق على قبول فتح فصلين للصف الأول الإعدادى بالمدرسة بدءاً من العام الدراسى الحالى، حيث يأتى ذلك فى اطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التواصل مع أولياء الأمور على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات والتخفيف عن كاهلهم.

وفي نفس السياق قام عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، بجولة تفقدية على عدد من المدارس لمتابعة انتظام أعمال الدراسة فى أول أيام العام الدراسى الجديد للعام الدراسى 2019\2020، ورافقه فى الجولة كل من على حمودة مدير الإدارة التعليمية بالزينية، ويوسف جلال نائب رئيس مركز الزينية.

واستمع رئيس مدينة الزينية خلال جولاته بالمدارس إلي الطلاب والمعلمين، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أى مشكلات تواجههم وقد تعيق انتظام العملية الدراسية، وجاء ذلك فى أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام أعمال الدراسة بكافة المدارس على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة