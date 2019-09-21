وزارة الاتصالات: 94% معدل انتشار خطوط المحمول بمصر

كتبت هبة السيد

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 94.78% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2019، مقارنة بنحو 108.82% بنهاية يناير - مارس 2018، بمعدل تغيير سنوى 14.03%.

فيما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 58.7%، بنهاية الفترة من يناير- مارس 2019.

كما ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 22.98 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بنحو 19.85 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس 2018 بزيادة سنوية 3.04 مليون خط وبمعذل نمو سنوي 15.32%.

كان آخر تقرير للوزارة، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.76 مليون عدد شرائح وخطوط المحمول فى السوق المصرى.