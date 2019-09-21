سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات: 94% معدل انتشار خطوط المحمول بمصر

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:00 ص
وزارة الاتصالات: 94% معدل انتشار خطوط المحمول بمصر استخدام الموبايلات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 94.78% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2019، مقارنة بنحو 108.82% بنهاية يناير - مارس 2018، بمعدل تغيير سنوى 14.03%.
 
فيما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 58.7%، بنهاية الفترة من يناير- مارس 2019. 
 
كما ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 22.98 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بنحو 19.85 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس 2018 بزيادة سنوية  3.04 مليون خط وبمعذل نمو سنوي 15.32%.
 
كان آخر تقرير للوزارة، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.76 مليون عدد شرائح وخطوط المحمول فى السوق المصرى. 
 
 

الهاتف المحمول

خطوط المحمول

وزارة الاتصالات

الهاتف الثابت

موبايل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة