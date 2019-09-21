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هيئة الانتخابات التونسية: نقف على مسافة واحدة من مرشحى الرئاسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:24 م
هيئة الانتخابات التونسية: نقف على مسافة واحدة من مرشحى الرئاسة انتخابات تونس
تونس /أ ش أ/

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أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتحرص على حسن تطبيق القانون الانتخابى.

وأوضحت سمية بن عبد الرحمن، محامية الهيئة، فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن أبرز الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تعلقت بالإشهار السياسى وظهور مرشحين على قنوات تلفزيونية خارج التوقيت المسموح لهم به والمحدد بموجب قرار بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى "الهايكا"، معتبرة أن المسألة لم تؤثر على إرادة الناخب وعلى النتائج التى أفرزها الصندوق.

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروى إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت جولتها الأولى فى 15 سبتمبر الجارى، فيما تلقت المحكمة الإدارية 6 طعون على نتائجها، مقدمة باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدى وسليم الرياحى وناجى الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد، وبدأت النظر فيها اليوم.

 


تونس

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يوسف الشاهد

انتخابات الرئاسة التونسية

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