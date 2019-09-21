مياه القناه تنهى تغيير خطوط مياه العقاد الشرقيه والغربية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبد الحمید عصمت رئیس شركة مياه القناه، الانتهاء من مد خطوط شبكات مياه بقطر 4 بوصه بمنطقه البلابسة بالعقادة الشرقية، ومنطقة بالعقاده الغربية، وتم مد خط مياه بطول 2 کیلو متر طولی بمتابعه، وإشراف المهندس عادل العمدة نائب رئيس منطقة فايد، وراضی ثابت رئیس المرافق بسرابیوم.

وأكد رئيس شركة مياه القناة فى بيان للشركة اليوم، أن الشركة قامت بإنهاء التطهير والتجديد لشبكات مياه حى الزهور بقطاع مياه بورسعيد فى شارع حسنى مبارك وإمتداد شارع فرن البط، كما تم تطهير الخط الرئيسى بالكامل بجهود رجال الشبكات

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، إن تلك الأعمال تأتى فى إطار خطه مياه القناه فى الاستعدادات لموسم الشتاء، حيث تم بقطاع الإسماعيليه إنهاء التطهير والملس للشبكات بمناطق سوق الجمعة والمنصورة والمستشفى، ومتابعة محطات ميدان بورسعيد والمطافئ ومصطفى كامل ومتابعة منسوب المياه بالمحطات.