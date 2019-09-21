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موسكو تؤكد لطرابلس دعمها لوحدة ليبيا وبناء عملية سياسية هناك

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:18 ص
موسكو تؤكد لطرابلس دعمها لوحدة ليبيا وبناء عملية سياسية هناك ليبيا ارشيفية
وكالات

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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، امس الجمعة، القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة ، حسبما نشرت روسيا اليوم للانباء .
 
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن "الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".
 
وجاء في البيان أيضا أن بوجدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.

الشرق الأوسط

ميخائيل بوجدانوف

روسيا

ليبيا

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