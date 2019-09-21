سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 02:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:19 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام موجز أخبار الساعة 1 ظهرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام.
 
وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-9-2019 بما قيمته 3 جنيهات، عقب صعود ملحوظ لأسعار الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1516 دولارا، بعد خفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكي.
 
 
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.
 
 
قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن شباب اليوم هم أمل المستقبل، ونحن نهتم بشباب جامعة الأزهر، فنحن نعدهم للمستقبل وقيادة البلاد .
 
 
هنأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا لطيف ليلا .
 
 
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى قطاع التعليم الفنى، عددا من الاتفاقيات المكملة لبروتوكول التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصينى من أجل إنشاء ورشة لوبان - مصر بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك مع كلا من كلية تیانجین للصناعات المھنیة الخفیفة، وكلية تیانجین الفنية للنقل.
 
 
كشفت وزارة المالية، أن من أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه

موجز أخبار مصر

التعليم

الحكومة

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة