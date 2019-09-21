موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-9-2019 بما قيمته 3 جنيهات، عقب صعود ملحوظ لأسعار الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1516 دولارا، بعد خفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكي.

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن شباب اليوم هم أمل المستقبل، ونحن نهتم بشباب جامعة الأزهر، فنحن نعدهم للمستقبل وقيادة البلاد .

هنأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا لطيف ليلا .

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى قطاع التعليم الفنى، عددا من الاتفاقيات المكملة لبروتوكول التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصينى من أجل إنشاء ورشة لوبان - مصر بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك مع كلا من كلية تیانجین للصناعات المھنیة الخفیفة، وكلية تیانجین الفنية للنقل.

كشفت وزارة المالية، أن من أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه