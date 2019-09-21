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منظمة الايسيسكو تعقد دورة تدريبية حول الآليات المهنية والقانونية فى مجال الإعلام

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:00 م
منظمة الايسيسكو تعقد دورة تدريبية حول الآليات المهنية والقانونية فى مجال الإعلام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
وكالات

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تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الايسيسكو، يومى 25 و 26 سبتمبر الحالى ببغداد دورة تدريبية وطنية حول “الآليات المهنية والقانونية لتعزيز الرقابة الذاتية للعاملين فى مجال الإعلام”.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح بيان للمنظمة أن الدورة تهدف إلى التعريف بأنجع السبل للتعامل مع إشكالية الانتشار الواسع لتقنيات الإعلام الجديد، ومخاطره خاصة ما يتعلق بالمساس بحياة الناس الشخصية وبحقوقهم الأخرى، والمساس بحقوق الإنسان على هذا المستوى تحت مبرر حرية الرأى والتعبير دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المضمنة فى المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والإعلام التى وضعت قيوداً على حرية الرأى والتعبير.

وأضاف البيان أن الدورة تسعى أيضا إلى توعية الإعلاميين بضرورة ممارسة رقابة ذاتية لكى لايتم المساس بالحياة الخاصة للآخرين، كالتشهير والسب والقذف، والدعوة إلى العنف والكراهية والتمييز العرقى.


الايسيسكو

المنظمه الاسلاميه

التمييز العرقى

الاعلام العربى

الرقابه المهنيه

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