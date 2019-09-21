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مع تغيير الفصول.. إزاى تحافظ على صحتك فى الخريف؟

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:00 م
مع تغيير الفصول.. إزاى تحافظ على صحتك فى الخريف؟ امراض الخريف
كتبت فاطمة خليل

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مع دخول فصل الخريف تزداد معدلات الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، خاصة أن تغيير الفصول يجعل مناعتك تضعف، وفى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح طبية تساعدك لتقوية مناعتك فى فصل الخريف، وفقاً لموقع"activeminds" .

نصائح للحفاظ على صحتك فى الخريف

تناول مكملات فيتامين د

نحصل على معظم فيتامين (د) من أشعة الشمس، لكن مع دخول فصل الخريف والشتاء لا نتعرض للشمس بالقدر الكافى، لذا يمكننا الحصول على مكملات فيتامين (د) التى يمكن أن تعزز حالتك المزاجية وتقوى الجهاز المناعى.

تطعيم الأنفلونزا الموسمية

من أهم الأشياء التى يجب أن تقوم بها فى شهر أكتوبر الحصول على تطعيم الأنفلونزا السنوى للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

أشياء افعلها لتعزيز مناعتك

يمكنك تقوية مناعتك عن طريق شرب الكثير من الماء، وغسل يديك فى كثير من الأحيان للوقاية من المرض، وتناول الأطعمة المغذية مثل: الخضروات والفواكه.

النوم الجيد

النوم لساعات كافية يومياً، لأن النوم جيداً يقيك من الأمراض ويقوى جهازك المناعى.

ترطيب البشرة

درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تجعل بشرتك جافة، لذا يجب ترطيب البشرة بشرب الماء والكريمات المرطبة.

تناول الخضروات والفواكه

يمكنك الإكثار من تناول الأطعمة التى تعزز المناعة فى موسم الخريف مثل: البنجر، البروكلى، الكرنب، الباذنجان، اللفت، القرع ، الشوربة والخضروات الورقية الداكنة.

النشاط البدنى

يساعدك النشاط البدنى أو ممارسة الرياضة على تقوية مناعتك.

ارتداء طبقات من الملابس

يجب حماية الجسم من انخفاض درجة الحرارة، تأكد من وجود قفازات وسدادات الأذن ومعطف شتوى مع قرب دخول فصل الشتاء لتحمى نفسك من البرد والأنفلونزا.


تغير الفصول

امراض الخريف

التخلص من امراض الخريف

علاج امراض الخريف

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