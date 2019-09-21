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مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:28 م
مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة اسعاف - ارشيفية
كتب فريق المحافظات

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرين فى تصادم أتوبيسين أعلى كوبرى عرابى بشبرا الخيمة، جرى نقل الجثتين والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقوع حادث تصادم ومصابين على كوبرى أحمد عرابى بشبرا.

 انتقلت أجهزة الأمن والمرور وتبين وقوع الحادث بين اتوبيسين لنقل الركاب بسبب السرعة الزائدة، حيث انحرف أحد الأوتوبيسين على الآخر، مما تسبب فى تصادمهما، مما أسفر عن إصابة 15 ووفاة حالتين، جرى نقل المتوفين والمصابين للمستشفى وتمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور بالكوبرى لطبيعتها بعد تعطل دام ساعة.

 


مرور

شبرا الخيمة

تصادم

مديرية امن القليوبية

اليوم السابع بلس

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