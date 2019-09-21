سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: 224 ألف جنيه لصيانة المعدات والمشاركة فى "معرض القاهرة الدولى للإبتكار"

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:33 م
محافظ كفرالشيخ: 224 ألف جنيه لصيانة المعدات والمشاركة فى "معرض القاهرة الدولى للإبتكار" الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ.
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 224 ألف جنيه من الموازنة العامة لشراء كاوتش لـ 2 لورد كبير وصيانة بعض المعدات، بأعمال النظافة وإزالة التعديات وغيرها من الأعمال اليومية، بمركز ومدينة بيلا، على أن يتم الشراء بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على تشكيل مجلس إدارة لمستشفى برج البرلس المركزى، على أن تشكل من "الدكتور هادى محمد حسينى احمد، مدير المستشفي، والدكتور محمد السيد عبد الدايم، وكيل المستشفى، رضا موسى عبد الجواد البيطانى، المدير المالى والإدارى، وزينب محمد عبد المقصود عبد الحميد، رئيسة التمريض، والدكتورة هناء محمد إبراهيم ياسين، رئيس الهيئة الطبية، والدكتور طاهر سميح محمد عمارة، رئيس الصيادلة، وعصام أحمد القلا، أحد الشخصيات العامة.

كما أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مشاركة المحافظة فى "معرض القاهرة الدولى السادس السنوى للإبتكار" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال يومى 24 و25 أكتوبر 2019م، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والذى يعد بمثابة سوق سنوى للإبتكار، يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة، ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة، والحضانات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية، وجهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك من جهة أخرى.

يذكر أن يهدف المعرض إلى خدمة وتطوير بيئة البحث العلمى، ودفع الإبتكار فى مصر عن طريق ربط البحث العلمى بالابتكار والصناعة، كما أنه يفتح أفاقاً جديدة للصناعات المتوسطة والصغيرة القائمة على الابتكار، فضلاً عن أنه يتيح الفرصة للمبتكرين والمخترعين للترويج وتسويق نتاج جهدهم الفكرى والبحثى بصورة مهنية تخدم جميع الأطراف، ومن المتوقع أن يحضر المعرض هذا العام فى نسخته السادسة عدداً من الوزراء ورجال الدولة، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والبنوك ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى عرض 750 إبتكار واختراع من مصر وإفريقيا والدول العربية والإفريقية، وأكثر من 7000 زائر من المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، وإدارة البحث العلمى بمحافظة كفرالشيخ.

وتقدم الأكاديمية جوائز مالية تشجيعية، ومنح احتضان للأفكار المبتكرة للوصول بها إلى منتجات بمبلغ قدره مليون جنيه مصرى.

 

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مستشفى البرلس

معرض القاهرة السنوى للابتكار

صيانة المعدات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة كفر الشيخ تحذر أولياء الأمور :مدرسة Legend American School غير مرخصة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:32 م

محافظ كفر الشيخ لمسئولى المدرسة الزخرفية:"هشتغل بإيدى معاكم"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:10 م

محافظ كفر الشيخ :بنك وطنى بمنطقة مطوبس الصناعية وإنشاء منطقة خدمات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:11 ص

محافظ كفر الشيخ: رفع 900 طن مخلفات من القرى ضمن حملة "قرية نظيفة"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:18 م

محافظ كفر الشيخ: تحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز والتجار

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة