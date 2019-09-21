محافظ كفرالشيخ: 224 ألف جنيه لصيانة المعدات والمشاركة فى "معرض القاهرة الدولى للإبتكار"

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 224 ألف جنيه من الموازنة العامة لشراء كاوتش لـ 2 لورد كبير وصيانة بعض المعدات، بأعمال النظافة وإزالة التعديات وغيرها من الأعمال اليومية، بمركز ومدينة بيلا، على أن يتم الشراء بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على تشكيل مجلس إدارة لمستشفى برج البرلس المركزى، على أن تشكل من "الدكتور هادى محمد حسينى احمد، مدير المستشفي، والدكتور محمد السيد عبد الدايم، وكيل المستشفى، رضا موسى عبد الجواد البيطانى، المدير المالى والإدارى، وزينب محمد عبد المقصود عبد الحميد، رئيسة التمريض، والدكتورة هناء محمد إبراهيم ياسين، رئيس الهيئة الطبية، والدكتور طاهر سميح محمد عمارة، رئيس الصيادلة، وعصام أحمد القلا، أحد الشخصيات العامة.

كما أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مشاركة المحافظة فى "معرض القاهرة الدولى السادس السنوى للإبتكار" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال يومى 24 و25 أكتوبر 2019م، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والذى يعد بمثابة سوق سنوى للإبتكار، يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة، ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة، والحضانات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية، وجهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك من جهة أخرى.

يذكر أن يهدف المعرض إلى خدمة وتطوير بيئة البحث العلمى، ودفع الإبتكار فى مصر عن طريق ربط البحث العلمى بالابتكار والصناعة، كما أنه يفتح أفاقاً جديدة للصناعات المتوسطة والصغيرة القائمة على الابتكار، فضلاً عن أنه يتيح الفرصة للمبتكرين والمخترعين للترويج وتسويق نتاج جهدهم الفكرى والبحثى بصورة مهنية تخدم جميع الأطراف، ومن المتوقع أن يحضر المعرض هذا العام فى نسخته السادسة عدداً من الوزراء ورجال الدولة، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والبنوك ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى عرض 750 إبتكار واختراع من مصر وإفريقيا والدول العربية والإفريقية، وأكثر من 7000 زائر من المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، وإدارة البحث العلمى بمحافظة كفرالشيخ.

وتقدم الأكاديمية جوائز مالية تشجيعية، ومنح احتضان للأفكار المبتكرة للوصول بها إلى منتجات بمبلغ قدره مليون جنيه مصرى.