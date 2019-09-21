محافظ شمال سيناء يفتتح معرض الأجهزة المعمرة والمفروشات

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، معرض السلع المعمرة والمفروشات، والمقدم من قبل شركات منتجة خدمة لأهالى سيناء لتوفير احتياجاتهم، بقاعة مقر مجلس محلى المحافظة بوسط مدينة العريش، وشهد المعرض فى يومه الأول إقبالا من الأهالى لشراء احتياجاتهم.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المعرض استكمال لسلسلة معارض بدأت بمعرض للمدارس واستكملت بمعرض لكافة الاحتياجات المنزلية للأسر، داعياً جميع أهالى شمال سيناء للاستفادة من هذه المعارض لافتا أنها تقدم عروضا مميزة ومعربا عن شكره للجهات العارضة لما قدمته من خدمة لأهالى المحافظة.

قال فتحى راشد ابو حمده، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء لـ "اليوم السابع"، إن المعرض يأتى فى إطار جهود محافظة شمال سيناء ووزارة التموين لتوفير كافة احتياجات الأهالى من مستلزماتهم اليومية.

وأشار أبو حمدة، إلى إن المعرض تتوفر فيه منتجات شركات مصرية من كافة أنواع السلع المعمرة من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية، إضافة لكافة انواع المفروشات والملابس، وجناح خاص بالمشغولات الحرفية السيناوية من العبايات والأثواب المطرزة وغيرها من منتجات حرفية لشباب سيناء لإتاحة الفرصة أمامهم لتسويق منتجاتهم واستفادة الأهالى منها.

وقال وكيل وزارة التموين إنه راعى إن تتوفر المنتجات تباع للجمهور بسعر مخفض، وتوفير فرصة التقسيط للموظفين بتيسيرات خاصة خدمة لقطاع الموظفين بعد استيفاء استمارة الشراء.



جانب من المعرض

منتجات المعرض

مفروشات

المحافظ يفتتح المعرض