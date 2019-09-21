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محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:05 ص
محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، 4 مراكز تموينية "مكتب تموين"، لتقديم خدمة متطورة بـ"العمرانية، كفر حكيم بكرداسة، أوسيم، إمبابة"، كمرحلة أولى فى إطار خطة مديرية تموين الجيزة، والتى تستهدف إقامة من 25-30 مركز خدمة بنطاق المحافظة لتغطية كافة أحياء ومراكز المحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربى لتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة متطورة فى محاولة للقضاء على الفساد المتواجد بالمكاتب، وذلك نظرًا لما آلت إليه تلك المكاتب من حالة سيئة يصعب معها تقديم خدمة آدمية ومتميزة للمواطنين.

ويستهدف ذلك تقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين "استخراج بطاقات بدل تالف، بدل فاقد، فصل اجتماعى، مستجد"، مما سيغير من صورة المكاتب التموينية لدى المواطنين.


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