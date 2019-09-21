مجلس السيادة بالسودان يؤكد الاهتمام بأوضاع المسنين والأطفال فاقدى السند

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أكدت عضوتان فى مجلس السيادة الانتقالى بالسودان عائشة موسى ورجاء نيكولا عبدالمسيح، الاهتمام بأوضاع المسنين، والأطفال فاقدى السند.

وأطلعت عضوتا مجلس السيادة، بحسب بيان لمجلس السيادة، اليوم السبت، على مجمل الأوضاع فى دار لرعاية المسنات ودار لرعاية الأطفال فاقدى السند، فى بداية جولة تفقدية مقرر لها أن تشمل بقية دور رعاية المسنين والأطفال فى الخرطوم.

وذكر البيان أن العضوتين قدمتا هدايا لدارى رعاية المسنات والأطفال، ولدار الأم تريزا بالكنيسة الكاثوليكية فى الخرطوم، التى تأوى أطفالا فاقدى الأبوين.

وقالت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، فى تصريحات صحفية، إن الأوضاع فى دار رعاية المسنات تسير بصورة مرضية، مشيرة إلى أن الوضع يحتاج إلى بذل مزيد من العمل لاستكمال النواقص وتطوير العمل في الدار.

وأشادت بالجهد الذي يبذله العاملون في هذه الدور، داعية إلى ضرورة تحسين أوضاعهم حتى يتمكنون من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

واعتبرت أن ظروف شرائح المسنين والأطفال فاقدي السند تقتضي تضافر جهود الجميع لتقديم الدعم والرعاية لهم.

من جانبه، أوضح والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، الذي رافق عضوتي مجلس السيادة خلال الزيارة، أن الزيارة تؤكد اهتمام الدولة بشريحتي المسنين والأطفال فاقدي السند، وتكامل الجهد في هذا الصدد.

وطلب من وزارة التنمية الاجتماعية بذل المزيد من الجهد في مساندة ودعم دور رعاية المسنين والأطفال، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع الوزارة لدعم العمل في هذه الدور.