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لو مريض كبد.. منيو مخصص لأكلاتك اليومية

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:39 م
لو مريض كبد.. منيو مخصص لأكلاتك اليومية خضروات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، حيث إنه يعمل على تنقية الدم وطرد السموم والفيروسات من الجسم، لكن يعانى الكثيرون من التهاب الكبد والكبد الدهنى أو تضخم الكبد وغيرها من المشاكل الصحية التى تؤثر على صحة الجسم، لذلك ذكر موقع  Cookinglightبعض الأطعمة المناسبة لمرضى الكبد التى تعمل على تجديد نشاطه وصحته.

1: الخرشوف، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الكبد وحمايته من التلف والالتهابات.

2: الفاصوليا، تحتوى الفاصوليا على نسبة كبيرة من الألياف التى تعمل على تحسين صحة الكبد وتنقية من السموم.

3: الزبادى، يعتبر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والخصائص المفيدة لصحة الكبد وحمايته من التلف والفيروسات.

4: على عكس الشائع فإن القهوة تعمل على تعزيز صحة الكبد ووقايته من الفيروسات والعدوى، نظرا لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية ومواد مضادة للأكسدة تعمل على وقاية الكبد.

5: ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين د والكالسيوم، حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الكبد ووقايته من الالتهابات.


خضروات

الكبد

التهاب الكبد

سموم الجسم

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