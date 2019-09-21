سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 08:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

كيف تحقق تعديلات قانون المرافعات الموحد العدالة الناجزة؟

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:59 م
كيف تحقق تعديلات قانون المرافعات الموحد العدالة الناجزة؟ محكمة_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر خلال الفترة المقبلة، أن تتم الموافقة على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى دور انعقاده الذى يبدأ أكتوبر المقبل، ويعد القانون من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى، ومن هنا كانت التعديلات بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.

وكما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى، فإن هذه التعديلات تأتى فى إطار ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التقاضى فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية أمام المحاكم عن طريق وضع تشريع جديد شامل لتنظيم تلك الإجراءات بما يكفل عدة أهداف وهى ، كما جاء فى المذكرة الشارحة للتعديلات:

1 - تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة.

 

2 - سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية ، وبما استجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم.

 

3 - تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخل بإحترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع.

 

4 - مواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات فى شأنها.

 

5 - العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابى للقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى وما يتعلق بها من أدلة على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة

 

6 - تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدينة والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملائمتها للواقع العملى ، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من مضمونها وعدم تحقق الأهداف التى صيغت من أجلها.

 

7 - العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.


لجنة الإصلاح التشريعى

تعديلات قانون المرافعات

العدالة الناجزة

اجراءات التقاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على عقد العمل الفردى والبيانات التى يشملها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:31 ص

من صاحب الحق فى الاستئناف على قرارات قاضى التحقيق؟ قانون الإجراءات يجيب

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:00 ص

هل يجوز لقاضى التحقيق إجراء التحقيق فى غياب أطراف الدعوى؟

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:00 ص

حددها القانون..3 حالات تلغى فيها تراخيص شركات عمالة المصريين بالداخل أو الخارج

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:53 ص

تعديلات قانون المرافعات تنتظر الموافقة.. أبرز نتائجها اختصار مراحل التقاضى وإعلان الدعاوى الكترونيا.. مصدر بالإصلاح التشريعى: ننتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الجديد للبرلمان والتعديلات ستحقق العدالة الناجزة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

صور.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

صور.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة