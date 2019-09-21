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"كومرتس بنك" يكشف عن استراتيجينه الجديدة لإعادة هيكلته وخفض آلاف الوظائف

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:51 ص
"كومرتس بنك" يكشف عن استراتيجينه الجديدة لإعادة هيكلته وخفض آلاف الوظائف كومرتس بنك
وكالات

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أعلن "كومرتس بنك" إن مجلس إدارته، قدم مسودة لإستراتيجيته الجديدة، بما فى ذلك خفض آلاف الوظائف ورسوم إعادة الهيكلة، إلى مجلسه الرقابى، وفقا لما نشره موقع .“marketscreener”

وكشف البنك أنه سيستثمر نحو 1.6 مليار يورو "1.77 مليار دولار" فى إستراتيجيته الجديدة، سيتم استثمار حوالى 750 مليون يورو فى مجال التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية والنمو، فى حين أن حوالى 850 مليون يورو سوف تصل إلى تكاليف إعادة الهيكلة، وبموجب إستراتيجية إعادة الهيكلة، سيغلق البنك 200 فرع فى ألمانيا وستخفض حوالى 4300 وظيفة بدوام كامل فى البنك، ويضيف ألفى وظيفة بدوام كامل فى المناطق الإستراتيجية، مما يعنى انخفاض إجمالى عدد الموظفين بحوالى 2300 وظيفة.

وأوضح «كومرتس بنك»، أن الإستراتيجية تهدف إلى المساعدة على تحقيق نمو إضافى فى العملاء والأصول، وزيادة الإيرادات بحلول عام 2023، حتى إذا استمرت بيئة السوق العالمى فى التدهور، كما يستهدف قاعدة تكلفة لا تزيد عن 5،5 مليار يورو فى عام 2023 بعد بيع «Mbank». كما يهدف إلى تحقيق عائد على الأسهم الملموسة، بأكثر من 4٪ على المدى المتوسط ​​بمجرد تنفيذ الإستراتيجية، ويتوقع أن تظل نسبة رأس المال عند 12٪ إلى 13٪. وبافتراض أن معدل الفائدة على رأس المال ونسبة رأس المال فى طريقهما إلى ذلك، فإنه يجب أن يكون البنك التجارى قادراً على دفع أرباح منتظمة.

 

 


كومرتس بنك

خفض الوظائف

النمو الاضافى

خدمة العملاء

التكنولوجيا الرقمية

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