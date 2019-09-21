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"قطاع الأعمال العام" تشدد على الاستخدام الأمثل لأصول شركات الغزل والنسيج

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:41 م
"قطاع الأعمال العام" تشدد على الاستخدام الأمثل لأصول شركات الغزل والنسيج شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار
كتب عبد الحليم سالم

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شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول شركات الغزل والنسيج، والاستفادة من كل امكانيات الشركات،سواء المصانع المقامة، أو قطع الأراضى غير المستغلة أو المرافق الاجتماعية.

 

جاء ذلك خلال تفقده مع وفد مرافق لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

 

وأشار مصدر بالوزارة، لـ"اليوم السابع" إلى أن الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الأسبوعية التى يقوم بها الوزير للشركات الكبيرة، التى سيتم تطويرها ودمجها بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه فى غضون عامين، حيث تأتى شركة كفر الدوار فى طلائع الشركات التى سيتم تطويرها ودمج عدد من الشركات فيها، وهى شركات السيوف والأهلية والمحمودية والجوت، فيما ستنضم شركة "صباغى البيضا"، التى كانت مندمجة فى الشركة، إلى شركة "ستيا" بالإسكندرية.

 

وبحسب المصدر تمتلك شركة كفر الدوار العديد من المصانع التى سيتم تطويرها مع امكانية استغلال عدد من قطع الأراضى فى الشركة كاستثمار عقارى.

 

جدير بالذكر أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انتهت مؤخرا من تركيب خط جديد لإنتاج الملابس، خاصة إنتاج القميص الرجالى الخاص بالتصدير للخارج فى المصانع.

 

يهدف الخط لزيادة الجودة والإنتاجية، ولاسيما فى ظل سعى الشركة لزيادة الصادرات للخارج خاصة دول الاتحاد الأوروبى.


كفر الدوار للغزل

شركات الغزل والنسيج

القابضة للقطن

قطاع الاعمال العام

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