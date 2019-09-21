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قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:00 ص
قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس محكمة - أرشيفية
محررو قسم الحوادث

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تشهد ساحات المحاكم فى القاهرة والجيزة محاكمة كثير من المتهمين فى قضايا مختلفة اليوم السبت من أبرزها:
 

الحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

تصدر الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها على 26 متهماً، فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة:.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية التى تنظرها الدائرة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس المستشارين عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلى عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبى وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

الحكم على 31 متهما بـ"أحداث العدوة"

تصدر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، حكمها على 31 متهما فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

 وقضت المحكمة فى وقت سابق بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد والبراءة وقام بعض المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم من قبل دفاعهم.
 

داعش الجيزة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقى المتهمين.


استعراض القوة فى الزاوية الحمراء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، محاكمة المتهمين باستعراض قوة، وقتل مواطن فى مشاجرة بالزاوية الحمراء.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين "عمر.أ.م" 50 سنة تاجر فاكهة، "على.أ.م" 35 سنه تاجر، "مصطفى.أ.م" 47 سنه تاجر، "أحمد.م.أ" 43 سنة هارب، استعرضوا القوة وفرض السيطرة، ضد كل من "محمد.إ.م"، "إسلام.إ.م"، "على.إ.م" و"عبدالرحمن.إ.م"، "إسراء.ه.ع"، "سميحة.م.ج"، "وحيد.ع.ط"، حيث أحرزوا أسلحة بيضاء وأخرى نارية.


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