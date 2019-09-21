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قتل سمسار المواشى بسبب 15 ألف جنيه وسقط فى قبضة رجال مباحث مركز أبوتيح

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:58 م
قتل سمسار المواشى بسبب 15 ألف جنيه وسقط فى قبضة رجال مباحث مركز أبوتيح المتهم بحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة
كتب عبده زكى

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قبل مرور 48 ساعة نجح رجال مباحث أبوتيج برئاسة الرائد محمد عطية، فى كشف غموض مقتل سمسار مواشى بقرية دوينة دائرة المركز، وتوصلوا إلى أن المتهم هو تاجر مواشى ارتكب جريمته انتقاما من المجنى عليه بسبب 15 ألف جنيه رفض ردها إليه بعدما تسبب فى خسارته لهذا المبلغ.

كانت البداية بتلقى العميد محمود عيسي مأمور مركز أبوتيج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب فى محيط قرية دوينة دائرة المركز.

بعد إخطار النيابة العامة انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعثروا على جثة "ي.ا.ح" سمسار مواشى، مقيم فى قرية الزيرة دائرة المركز.

وبالتزامن تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد محمود عيسي مأمور مركز أبوتيج بالحادث قبل معاينة النيابة للجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفي الإيمان بمدينة أسيوط.

تشكل فريق بحث وضع خطة محكمة لكشف غموض الجريمة والقبض على الجانى أشرف عليه كلا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن اسيوط والعميد أحمد الراوي، رئيس المباحث ، والعميد طارق محمد، من قطاع الأمن العام والعقيد عمرو النعمانى رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب أسيوط والمقدم أحمد حربى وكيل فرع البحث الجنائى لجنوب أسيوط والرائد عبد الرحمن عباس مفتش مباحث فرع الجنوب.

وتنفيذا لخطة البحث قاد الرائد محمد عطية، رئيس مباحث مركز أبوتيج فريق البحث الذى ضم من معاونيه الضباط أحمد صلاح وفادي سليمان وطارق عوض ومحمود القاضى.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتهم هو"أحمد.ر.م" 18 سنة، تاجر مواشى وأن دافعه للتخلص من السمسار يرجع إلى أن الأخير تسبب له فى خسارة مالية بلغت 15 ألف جنيه ورفض كل المحاولات لإعادة المبلغ إلى التاجر الذى قرر التخلص منه واستدرجه لموقع الحادث وأطلق عليه النار من فرد روسى محلى الصنع ما أسفر عن مقتله.

وباستمرار جهود البحث والتحرى توصل الرائد محمد عطية إلى مكان اختفاء الجانى فداهمه على رأس قوة وألقى القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة والدراجة البخارية التىهرب بها من مسرح الحادث.

وباعتراف المتهم بتفاصيل ودوافع جريمته تحرر له المحضر اللازم وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحريات.

المقدم أحمد حربى
المقدم أحمد حربى وكيل فرع بحث جنوب أسيوط

 

محمد عطية رئيس مباحث مركز أبوتيج
الرائد محمد عطية رئيس مباحث مركز أبوتيج

 

 


القتل فى اسيوط

يقتل سماسار مواشى فى ابوتيج

رئيس مباحث ابوتيج

منتصر عويضه

اسعد الذكير

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