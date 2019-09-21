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قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص
قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على 26 متهماً، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة".

"اليوم السابع" يوضح معلومات هامة عن المتهمين قبل الحكم عليهم خلال ساعات:

1- المتهمون يواجهون تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون والهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

2- القضية تشمل 26 متهماً.

3- المحكمة أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.

4- المحكمة مدت أجل الحكم على المتهمين فى 30 يوليو لتعذر حضور المتهمين.

5- المحكمة حددت جلسة 21 سبتمير للنطق بالحكم على المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين كل من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلى عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام أسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبى وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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الاهرامات الثلاثة

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