سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 04:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وصور.. تجمعات للمصريين فى أمريكا قبيل الاحتشاد لاستقبال السيسى

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:35 ص
فيديو وصور.. تجمعات للمصريين فى أمريكا قبيل الاحتشاد لاستقبال السيسى المصريين فى أمريكا
رسالة نيويورك: يوسف أيوب ومحمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يوسف-ايوب
 

تجمع عدد من المصريين في أمريكا قبيل الاحتشاد لاستقبال الرئيس السيسي في نيويورك.

المصريين فى أمريكا (1)

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة متوجهاً إلي نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التى تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.

ويلقى الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة؛ ودائمًا ما تكلل مجهوداته بدعوات من زعماء العالم.

المصريين فى أمريكا (2)

ومن المقرر أن تشمل مباحثات واجتماعات القادة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي، كما من المقرر بحث ملف تغير المناخ والحوار رفيع المستوى حول التمويل من أجل التنمية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء والشباب وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.

كما تتصدر قضايا تحديات القارة الأفريقية وبرنامج الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان أجندة عمل القادة وضيوف الجمعية، كما يعد ملف نزع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة تلك الأسلحة، إضافة إلى مناقشة أهم المبادئ التي يتعين على الدول الالتزام بها في إطار جهود مكافحة الإرهاب من الملفات الرئيسية، فضلًا عن تسويات للنزاعات والأزمات القائمة.

المصريين فى أمريكا (3)
 

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نيويورك

المصريين فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة