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عادل الجبير: المملكة سترد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران فى الهجمات

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:35 م
عادل الجبير: المملكة سترد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران فى الهجمات عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية
رويترز

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قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، إن المملكة ستتخذ الخطوات الملائمة للرد على الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لها إذا أثبت تحقيق سعودي مسؤولية إيران عن هذا الهجوم، كما هو متوقع.

 

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي أن التحقيقات ستبرهن على أن الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر الجاري انطلقت من الشمال وأن إيران هي المسؤولة.

 

كانت الرياض أعلنت أن التحقيق يظهر حتى الآن استخدام أسلحة إيرانية وأن الهجوم انطلق من الشمال.

 

وقال الجبير إن الرياض تجري مشاورات مع حلفاء "لاتخاذ الخطوات اللازمة"، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف.

 

وأضاف "اعتقد أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة أن يضع حدا للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية والتخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة".

 

 


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