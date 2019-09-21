طرق جديدة ومد خطوط مياه للمناطق المحرومة بمرسي علم (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت محافظة البحر الأحمر، بعمل طرق جديدة، بتقسيم الشباب، والحى الحضرى الجديد، بمدينة مرسى علم، جنوب المحافظة، لتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة، وكذلك لخدمة المواطنين.

وأعلن مجلس مدينة مرسى علم، أنه تنفيذاً للخطة الاستثمارية للطرق بمدينة مرسى علم، يجرى العمل بالطرق الجديدة الواقعة، بتقسيم الشباب، وعمل البلدورات بشارع 19، وطريق الحى الحضرى الجديد.

وأوضح مجلس مدينة مرسى علم، فى بيان له اليوم إن عملية التطوير تستهدف انشاء طرق جديدة، فى المقام الأول لخدمة المواطنين، ثم فتح استثمارات جديدة بالمنطقة، وتركيب بلدورات ورصف بعض الشوارع لتحسين المنظر الجمالى.

وقال ضياء سليم، سكرتير مجلس مدينة مرسى علم، أنه يجرى الآن اعمال مد شبكات المياه بمدينة مرسى علم، لجميع المناطق المحرومة، لافتًا إلى أنه خلال وقت قريب ستصل المياه لأغلب المناطق بالمدينة، وكذلك توصيل المرافق لجميع شوارع المدينة من كهرباء وخلافه.

وتجرى بمدينة مرسى علم، أعمال رفع كفاءة مستشفى طب الأسرة بمدينة مرسى علم، بمشاركة قسم التنمية المجتمعية لاحدى الشركات الخاصة المستثمرة بالمدينة.

وتجدر الإشارة إلى إن أعمال رفع الكفاءة تضم تركيب رخام، وأعمال الكهرباء، وتركيب السيراميك، والدهانات، ووإنشاء خزان مياه أرضى سعة 65 طن لتغذية المستشفى بالمياه وكافة الأعمال اللازمة لرفع كفاءة المستشفى.



طرق جديدة بمرسي علم



جانب من أعمال تطوير الطرق