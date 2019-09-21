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ضبط 16 طن أسماك نافقة قبل بيعها فى أسواق البحيرة

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:41 م
ضبط 16 طن أسماك نافقة قبل بيعها فى أسواق البحيرة اسماك فاسدة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مديرية الطب البيطرى حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بمراكز إدكو ورشيد وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة التى أشرف عليها المحاسب إسماعيل شلبى وكيل وزارة التموين والدكتور حسنى عباسى مدير الطب البيطرى و العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 16 طن أسماك نافقة وغير صالحة للاستهلاك لأدمى بأسواق مركزى أدكو ورشيد .

وتم تشكيل لجنة موسعة من الجهات المعنية ﻹعدام كميات الأسماك النافقة ودفنها بطريقة أمنة تحت إشراف مديرى الطب البيطرى والصحة.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمخابز ومحلات الأسماك واللحوم لمواجهة بيع السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمحاضر اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة المواطنين.

 

 


اخبار البحيرة

حملات تموينية

أسماك نافقة

رشيد

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