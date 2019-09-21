ضبط صاحب مخبز باع 35 طن دقيق فى السوق السوداء فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

ألقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، القبض على صاحب مخبز بلدى بمنطقة محرم بك، لقيامه ببيع 35 طن دقيق بلدى فى السوق السوداء والاستيلاء على ثمنها.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام صاحب مخبز بلدى بمنطقة محرم بك، بالتلاعب فى كميات الدقيق البلدى المنصرفة للمخبز وبيعها فى السوق السوداء.

وبمداهمة المخبز المشار إليه، ألقى القبض على المتهم وتبين قيامه بالتصرف فى كمية تقدر قدرها 35 طن دقيق بلدى، دون إنتاج فعلى للخبز محققا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفى نفس السياق تم ضبط مالك مصنع لتجارة الكيماويات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة اللبان بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية قدرها (10,760 طن) كيماويات معبأة داخل عبوات وشكائر مدون عليها (أسماء تجارية) مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر".