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صور.. محافظ بورسعيد: التعليم الموازى أدى لضياع القيم الأصيلة فى المجتمع

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:55 م
صور.. محافظ بورسعيد: التعليم الموازى أدى لضياع القيم الأصيلة فى المجتمع جانب من اللقاء
بورسعيد - السيد فلاح

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وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر لمديرى مدارس بورسعيد بجميع المراحل التعليمية عام وفنى، وذلك خلال اللقاء الذى عقده معهم بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم والموجهين العموم والأوائل.

 

لقاء محافظ بورسعيد ومديرى المدارس (1)

وأكد محافظ بورسعيد أن المعلم هو من يشكل الوعى ويعيد بناء الشخصية المصرية لتكون قادرة على مواجهة حروب الجيل الرابع التى نعيشها منذ فترة وتعمل على تزييف الوعى بأقل تكاليف دون تدخلات عسكرية.

وأضاف "الغضبان"، أنه يتوجب على كل معلم أن يخصص وقتا من الحصة المدرسية ليعرف الطالب بتاريخ بلاده وبالبطولات التى حققها المصريون على مدار العصور بهدف تأصيل القيم وغرس الولاء والانتماء للوطن.

لقاء محافظ بورسعيد ومديرى المدارس (2)

وقال محافظ بورسعيد إن الدولة تسعى جاهدة لبناء المشروعات الضخمة التى تستوعب العمالة الشابة من أبناء الوطن لضمان حياة كريمة لهم، الأمر الذى يستوجب تجهيز عمالة شابة على أعلى مستوى قادرة على الاستمرارية فى العمل بتلك المشروعات الاستراتيجية العملاقة.

لقاء محافظ بورسعيد ومديرى المدارس (4)

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن توجه المحافظة بالتعاون مع تعليم بورسعيد يسعى إلى استخلاص مبدأ الاعتماد على النفس من شخصية الطالب أثناء فترة دراسته وتحفيزه على الابتعاد عن تجار العلم الموازى الزائف الذى أفسد وأضاع القيم الأصيلة للمجتمع المصرى.

ووجه "الغضبان"، رسالة إلى جميع العاملين بقطاع التعليم مفادها أن كل فرد عليه مسئولية وطنية كبيرة تتجلى بوضع مصر أمام أعين الجميع، وذلك لضمان الحفاظ على مقدراتها وتاريخها المكتسب على مر العصور.

 


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