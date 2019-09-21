صور.. صحة الدقهلية تنظم رحلة ترفيهية مجانية لمرضى الغسيل الكلوى لرأس البر

الدقهلية – سارة الباز

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، من خلال قسم الكلى بالمستشفى العام الجديد، رحلة ترفيهية لمرضى الكلى بالدقهلية إلى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات المصرية لرعاية مرضى الكلى .

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن عدد المشاركين فى الرحلة قد وصل إلى 120 مريضا، من مختلف وحدات الكلى بمحافظة الدقهلية، وقد اشتملت الرحلة على العديد من الأنشطة الترفيهية من بينها زيارة شاطئ القوات المسلحة بمصيف رأس البر، وتقديم وجبة غذاء صحية تتناسب مع حالة المرضى، ورحلة نيلية بمنطقة اللسان، بالإضافة إلى جولة حرة بالسوق والمعارض المختلفة.

وأشار "مكى" إلى أن إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمحافظة الدقهلية قد وصل إلى 850 ماكينة موزعة على 31 مركز للغسيل الكلوى موزعة على مستشفيات مراكز الدقهلية المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية مثل هذه الأنشطة الترفيهية، لدعم المرضى نفسيا ورفع الروح المعنوية لديهم، وبالتالى رفع صحة الجهاز المناعى لديهم، بالإضافة إلى أن تلك الرحلات تعد واحدة من أهم الأنشطة الاجتماعية المؤثرة بشكل إيجابى على صحة المرضى، لافتا إلى أن المستشفيات ليست مجرد مكان للعلاج فقط، وأن اهتمام الأطباء وباقى أعضاء الفريق الطبى بالحالة النفسية للمريض جزء من واجباتهم ومن أهم أولوياتهم لمساعدة المريض على تجاوز محنته، والاستشفاء بالعلاج والغسيل الكلوى والدعم النفسى المستمر.



جانب من رحلة الشئون الصحية برأس البر



مجموعة من المرضى المشتركين في رحلة مديرية الصحة الترفيهية