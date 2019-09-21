سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 07:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس جامعة المنصورة ونائبه يشرحون طبيعة الدراسة والأنشطة للطلاب الجدد

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:46 م
صور.. رئيس جامعة المنصورة ونائبه يشرحون طبيعة الدراسة والأنشطة للطلاب الجدد رئيس جامعة المنصورة ونائبه يشرحون طبيعة الدراسة والأنشطة للطلاب
الدقهلية – سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى منذ قليل حفل كلية الطب بجامعة المنصورة لتعريف الطلاب الجدد بطبيعة الدراسة والأنشطة الطلابية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عطية البيومي، والدكتورة نسرين صلاح عمر، القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر أبو السعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب  ومعاونيهم.

 

وطالب الدكتور أشرف عبد الباسط الطلاب بالمشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة فى إطار الالتزام بالأخلاقيات المتعارف عليها، لافتا إلى أهمية دور كلية الطب فى إعداد وتأهيل أطباء يقدمون الخدمات الطبية والعلاجية للمريض على أعلى مستوى فى ظل تركيز القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر.

 

ونصح الدكتور محمد عطية الطلاب بالاجتهاد إلى جانب الاستمتاع بمرحلة الجامعة؛ لتحقيق التوازن على جميع الجوانب العلمية والاجتماعية والنفسية، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في النجاح والتفوق.

 

ورحبت الدكتورة نسرين صلاح عمر بالطلاب الجدد، مشيرة إلى أن طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة لهم الفخر بالتحاقهم للدراسة بها؛ وذلك لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، وحثتهم على الالتزام بحضور المحاضرات والسكاشن العملية بانتظام، ومذاكرة محاضراتهم أول بأول، والمشاركة فى الأنشطة الطلابية بالكلية، لبث روح التعاون وفريق العمل فيما بينهم.

 

 

جانب من استقبال طلبة طب المنصورة
جانب من استقبال طلبة طب المنصورة

 

جانب من حفل التعريف بالأنشطة الطلابية بكلية الطب
جانب من حفل التعريف بالأنشطة الطلابية بكلية الطب

 

رئيس الجامعة ونائبه وأعضاء هيئة التدريس في حفل التعريف بكلية الطب
رئيس الجامعة ونائبه وأعضاء هيئة التدريس في حفل التعريف بكلية الطب

 

طلبة كلية الطب أثناء حفلة التعريف بالكلية
طلبة كلية الطب أثناء حفلة التعريف بالكلية

 

 


جامعة المنصورة

كلية الطب

طب المنصورة

حفل تعريفي لطلاب الجامعة

الطب

المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

موجز 6.. ناسا تطلق اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا

موجز 6.. ناسا تطلق اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا

أحمد فهمى عن حالة هنا الزاهد: "لو محصلش تحسن هتعمل جراحة"

أحمد فهمى عن حالة هنا الزاهد: "لو محصلش تحسن هتعمل جراحة"

باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة