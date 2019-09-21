صور.. رئيس جامعة المنصورة ونائبه يشرحون طبيعة الدراسة والأنشطة للطلاب الجدد

الدقهلية – سارة الباز

انتهى منذ قليل حفل كلية الطب بجامعة المنصورة لتعريف الطلاب الجدد بطبيعة الدراسة والأنشطة الطلابية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عطية البيومي، والدكتورة نسرين صلاح عمر، القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر أبو السعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم.

وطالب الدكتور أشرف عبد الباسط الطلاب بالمشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة فى إطار الالتزام بالأخلاقيات المتعارف عليها، لافتا إلى أهمية دور كلية الطب فى إعداد وتأهيل أطباء يقدمون الخدمات الطبية والعلاجية للمريض على أعلى مستوى فى ظل تركيز القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر.

ونصح الدكتور محمد عطية الطلاب بالاجتهاد إلى جانب الاستمتاع بمرحلة الجامعة؛ لتحقيق التوازن على جميع الجوانب العلمية والاجتماعية والنفسية، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في النجاح والتفوق.

ورحبت الدكتورة نسرين صلاح عمر بالطلاب الجدد، مشيرة إلى أن طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة لهم الفخر بالتحاقهم للدراسة بها؛ وذلك لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، وحثتهم على الالتزام بحضور المحاضرات والسكاشن العملية بانتظام، ومذاكرة محاضراتهم أول بأول، والمشاركة فى الأنشطة الطلابية بالكلية، لبث روح التعاون وفريق العمل فيما بينهم.



جانب من استقبال طلبة طب المنصورة



جانب من حفل التعريف بالأنشطة الطلابية بكلية الطب



رئيس الجامعة ونائبه وأعضاء هيئة التدريس في حفل التعريف بكلية الطب