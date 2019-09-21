صور .. رئيس جامعة أسوان يلتقى وفد مشروع مركز التميز للمياه

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بوفد من مشروع مركز التميز للمياه الممول من هيئة المعونة الأمريكية لبحث سبل التعاون العلمى المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء كلا من الدكتور ياسر الشايب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، والدكتور عصام محمد المنسق العلمى للمشروع، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، والدكتور حازم الجمل مسئول العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور هانى مدكور منسق المشروع بجامعة أسوان.

أكد الدكتور أحمد غلاب، فى بيان صحفى، أن اللقاء تضمن مناقشة إمكانيات جامعة أسوان فى مجال علوم المياه وسابق خبراتها فى هذا المجال والأنشطة المتوقع تنفيذها فى الجامعة بالتعاون مع مشروع التميز للمياه .

وأوضح رئيس جامعة أسوان، بأن زيارة وفد المشروع تستغرق ثلاثة أيام وتتضمن إجراء لقاءات متعددة مع كل من عمداء كليات الزراعة والعلوم والهندسة وتكنولوجيا المصايد وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى مجال المياه علاوة على عقد لقاء مع قيادات الصناعة وثيقة الصلة بمجال المياه وذلك بمقر كلية الهندسة .

يذكر أن مركز التميز للمياه ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” من خلال تحالف من الجامعات الأمريكية هى ( واشنطن – كاليفورنيا سانتا كروز- يوتا – تمبل) والجامعات المصرية (عين شمس – الإسكندرية – أسوان – بنى سويف – الزقازيق) وتم افتتاح هذا المركز منذ بضعة أيام فى مقر جامعة الإسكندرية، ويركز المركز على ثلاثة عناصر رئيسية هى (التعليم – البحث – التبادل) ويشمل ذلك دورات الدراسات العليا والجامعية و ورش العمل والبرامج التدريبية والمنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية فى مجال المياه؛ وتبادل البرامج بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية.



الوفد داخل جامعة أسوان



جانب من اللقاء