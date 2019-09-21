صور.. جولة تفقدية لوكيل التعليم في أول أيام الدراسة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز – شريف

قام على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال بدء الدراسة، اليوم السبت، برفقة يحيى باشا مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التعليم الدراسة وحالة الفصول بمدرسة شجرة الدر الإعدادية للبنات بشارع آداب بمدينة المنصورة، حيث استقبلت المدرسة الطالبات بالكتب المدرسية ملفوفة بشكل مبهج والهدايا الرمزية، وتزينت الطرقات والفصول باللوحات والبالونات.

وأصدر تعليماته لمدير المدرسة بضرورة توزيع الحصص الاحتياطى على أكثر من مدرس، وشدد على المعاملة الطيبة للطالبات، وضرورة الاهتمام بالإذاعة المدرسية، ومشاركة الطالبات في إعدادها وتقديمها، وإلقاء كلمات تحث على غرس الولاء والانتماء ودعم الأخلاق فى نفوس الطالبات.

وأكد على عبد الرؤوف أنه بدءا من يوم غد الأحد ستعمل مدارس المحافظة بكامل طاقتها، والتى وصل إجمالي عددها إلى 3501 مدرسة عاملة هذا العام.

وكانت عدد من المدارس ذات الفترتين بمحافظة الدقهلية قد شهدت اليوم، انتظام الدراسة به، واستقبلت الطلاب وقد وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية رؤساء مجالس المدن

بالمرور على المدارس بالقرى لتهنئة الطلاب بالعام الدراسي الجديد ومتابعة انتظام العملية الدراسية وقام مصطفى رمضان رئيس الوحدة المحلية بسلامون

وحضور طابور الصباح بمدرسة ميت مزاح للتعليم الاساسي وإلقاء كلمة ترحيب للطلاب وهيئة التدريس وتفقد كافة الفصول والاطمئنان علي استقرار جميع التلاميذ بالفصول التعليمية.

كما تفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، عدد من المدارس، لمتابعة سير العمل به، واستقبال الطلاب، ووجه بسد عجز المدرسين فى جميع المواد، والاهتمام بالانشطة.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بجميع المدارس بالمحافظة غدا، وينتظم جميع الطلاب بالمراحل المختلفة

وكيل تعليم الدقهلية يقدم الهدايا للتلاميذ

جانب من جولة وكيل تعليم الدقهلية بالمدارس

وكيل تعليم الدقهلية يتحدث مع التلاميذ

وكيل التعليم فى أول يوم دراسى