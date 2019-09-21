صور.. انتظام الدراسة فى كليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية عن انتظام الدراسة اليوم السبت، بجميع كليات الجامعة، حيث تم إعلان الجداول الدراسية للطلاب، والانتهاء من إعداد أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وشدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وتواجدهم مع أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.

وأضاف أنه تم عمل خطة كاملة لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسى لدمجهم فى الأنشطة المختلفة سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو جوالة، وذلك من خلال إدارات رعاية الشباب بجميع الكليات، وفرق القادة الاجتماعيين، وطلاب شباب جامعة الإسكندرية، فضلا عن تقديم برامج الرعاية الطلابية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية أن العام الدراسى الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها إيماناً بدورها المهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث تم الانتهاء من تجهيز المنشآت الرياضية بالجامعة وتتضمن استاد الجامعة والملاعب وحمامات السباحة.