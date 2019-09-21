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شقيقة شاب منتحر بالعياط: عثرت عليه معلقا من رقبته بحبل غسيل

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:48 م
شقيقة شاب منتحر بالعياط: عثرت عليه معلقا من رقبته بحبل غسيل جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث، لأقوال شقيقة شاب انتحر شنقا داخل مسكنه بالعياط، حيث ذكرت أنها تقيم بصحبة شقيقها "م.ح"، وأفراد أسرتها بمدينة العياط، وأثناء صعودها للطابق الثالث، فوجئت أن شقيقها معلقا من رقبته بلوح خشبى بسقف إحدى الغرف، بواسطة حبل غسيل.

أضافت أنها استغاثت بأفراد أسرتها وجيرانها، فى محاولة لإنقاذه، إلا أنهم تأكدوا من وفاته، وذكرت أنه لا توجد شبهة جنائية فى وفاته.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى "م.ح" فارق الحياة، حيث شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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