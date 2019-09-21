زى النهارده .. انتخاب أرنولد روتل رئيسًا لجمهورية إستونيا 2001

وكالات

أرنولد روتل، ولد بتاريخ 10 مايو 1928، ,انتخب رئيسا لجمهورية إستونيا في 21 سبتمبر 2001 وهو الرئيس الثاني منذ استقلال إستونيا في 1991، وكان ثالث رئيس لـجمهورية إستونيا من 8 اكتوبر 2001 حتى 9 اكتوبر 2006.

وهي دولة تقع في منطقة بحر البلطيق بشمال أوروبا. يحدها من الشمال خليج فنلندا، ومن الغرب بحر البلطيق، ومن الجنوب لاتفيا (343 كم)، وإلى الشرق من بحيرة بيبوس والاتحاد الروسي و تغطي أراضي إستونيا ما مساحته 45227 كيلومتر مربع (17462) ميل مربع، ويعدّ مناخها الموسمي معتدلًا،والإستونية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة و تٌعتبر إستونيا جمهورية ديمقراطية برلمانية، مقسمة إلى 15 مقاطعة.

العاصمة وأكبر مدنها تالين. ويبلغ عدد سكانها 1,319,133مليون نسمة . كما تعدّ واحدة من الأعضاء الأقل نموا

من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو، ومنظمة حلف شمال الأطلسي. ولديها أعلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. تم وصف جمهورية إستونيا بأنها "اقتصاد ذو دخل مرتفع" من قبل البنك الدولي وبأنها "اقتصاد متطور" من قبل صندوق النقد الدولي،