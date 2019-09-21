زى النهارده .. إلغاء النظام الملكى وإعلان قيام الجمهورية فى فرنسا 1792

وكالات

إعلان إلغاء النظام الملكي هو حلقة من الثورة الفرنسية، التي وقعت في 21 سبتمبر 1792 خلال الدورة الأولى من المؤتمر الوطني، وذلك عندما أعلن خلالها النواب إلغاء الملكية في فرنسا (التي اتخذت شكل نظام ملكي دستوري منذ 4 سبتمبر 1791)، و يسجل هذا نهاية ما يقارب من ثمانية قرون دون انقطاع من الحكم الملكي و ولادة الجمهورية الفرنسية.

وكان النواب يعرفون أنهم كلفوا بإنهاء الازمة التي كانت تختمر منذ فرار واعتقال لويس السادس عشر و هو متنكرا في زي خادم في منطقة "فارين ، قبل المعركة الدامية التي وقع فيها الإستيلاء على قصر "التّويلري" في 10 أغسطس 1792 .