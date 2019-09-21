زوجة لمحكمة الأسرة: لم أعد أطيق عشرة زوجى ويكفى 25 عاما من العذاب

كتبت أسماء شلبى

أقامت "نورهان.س" دعوى قضائية أمام محكمة بمدينة نصر، طالبت فيها بتطليقها من زوجها لاستحالة العشرة بينهما بعد 25 عاما من الزواج، وذلك بعد رفضه دفع الديون التى تجاوزت المليونى ونصف المليون جنيه، بعد أن أجبرنى على الاقتراض من البنوك، ليتركها معرضة لدخول السجن بعد صدور الحكم عليها لعجزها عن السداد، وحرمانها من طفليها ومنحهما لشقيقته منذ عامين.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 788 لسنة 2019 إنها تزوجت من المدعى عليه بشكل تقليدى، لكنه كان دائم التعدى عليها بالقول والفعل والإساءة إليها، وبعدما يئست من إصلاح حاله وأصبحت العشرة مستحيلة بينهما، تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية تطلب فيه تطليقها من زوجها لاستحالة العشرة بينهما.

وأضافت الزوجة "زوجى ميسور الحال ويمتلك عدة محال تجارية، لكنه مريض بالبخل، يرفض منحى المصروفات ويحرمنى وأطفاله من احتياجاتنا الأساسية، لأعيش طوال سنوات فى جحيم".

وتكمل الزوجة "فوجئت بلجوئه لإنهاء بعض المستندات ليجبرنى على الاقتراض، لشراء الأجهزة الكهربائية من إحدى الشركات وبيعها بالتقسيط، وتكفلت طوال 3 سنوات بالعمل نيابة عنه دون حدوث أى مشاكل، إلى أن بدأ ميعاد السداد، ليتخلف ويرفض الدفع"، مضيفة "صدر حكم بالسجن ضدى بسبب عجزى عن سداد المبالغ المالية".

وتتابع "أستطاع أهلى بعد شهور حل الخلاف، وأصبحت ملازمة للفراش بعد أن صعقت برفض زوجى إعادة أبنائى لى ومنحهما لشقيقته، لأعيش طوال عامين محرومة منهما، ورفض تطليقى، واستولى على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية".