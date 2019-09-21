رئيس وزراء باكستان يعلن موقف بلاده من جامبو وكشمير خلال كلمته بالأمم المتحدة

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توجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وذكرت الرئاسة الباكستانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "أن رئيس الوزراء عمران خان يرافقه كل من وزير الخارجية شاه محمود قريشى ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية عبد الحفيظ شيخ والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى لشؤون المغتربين ذو الفقار بخارى".

وأشار البيان إلى أن خان سيلقى كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 27 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يبلغ خلالها المجتمع الدولي عن موقف ووجهة نظر باكستان حول جامو وكشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند والانتهاكات الإنسانية والفظائع بحق الكشميريين.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الباكستانى سيعقد أيضا سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من مختلف الدول على هامش الجلسة.