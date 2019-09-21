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خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:30 ص
خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، خطة مُحكمة استعدادًا لاستقبال المدارس، فى إطار تشديد الرقابة والتأمين والتواجد المرورى الفعّال والجدى استعدادًا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات، تحت إشراف اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واشتملت الخطة على عدة عناصر و منها:


- تكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

- التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للمرور على المدارس.

- تنظيم الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات.

- عمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المرورى.

- شن حملات الرادار لمنع السرعات الجنونية على الطرق.

- الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة للحافلات التى تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم.

- الدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

- تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمواجهة أى أعطال.

- تجهيز غرفة العمليات لتسير الحركة المرورية ومتابعة السيارات.

- نشر رجال مباحث المرور على المواقف.


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اخبار

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