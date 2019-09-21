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حريق فى مزرعة نخيل بقرية الشيخ والى فى الداخلة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:46 م
حريق فى مزرعة نخيل بقرية الشيخ والى فى الداخلة حريق أشجار نخيل - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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نشب، منذ قليل، حريق فى مزرعة نخيل بمنطقة بئر الدكر خلف منتجع سياحى بقرية الشيخ والى التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأطفاء إلى موقع الحريق مدعومة بنقالى الوحدات المحلية، وجارى مكافحة النيران، وتحرر محضر بالواقعة وجارى إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة نخيل بمنطقة بئر الدكر التابعة لقرية الشيخ والى بالداخلة، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو وفيات وتم الدفع بثلاث إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه واستكمال مرحلة التبريد.

جدير بالذكر أن مزارعى محافظة الوادى الجديد يقومون حاليا باستكمال موسم حصاد البلح على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وما يتبعها من أعمال تنظيف للمخلفات، حيث شددت الأجهزة التنفيذية على ضرورة عدم إلقاء المخلفات فى محيط المزارع أو إشعال النيران فيها تحسبا لنشوب الحرائق، وتحرير محاضر ضد المخالفين لتلك التعليمات.


الوادى الجديد

حريق مزرعة نخيل بالداخلة

الدفاع المدنى بالوادى الجديد

قرية الشيخ والى بالداخلة

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