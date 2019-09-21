جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية لمركز طب الأسرة بميت أبو الحسين.. صور

الدقهلية - سارة الباز

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، مركز طب الأسرة بقرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا.وتفقد المحافظ أقسام وغرف المركز، برفقة سعد الفرماوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية. وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا فى دعم المنظومة الصحية بكل ما تحتاجه من معدات ومستلزمات طبية، حرصا على صحة المواطنين، وتلبية لاحتياجات المرضى والمترددين وتلبية مطالبهم.

ووجه شاروبيم المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة توصيل المرافق لمركز طب الأسرة بميت أبو الحسين، وتذليل كافة العقبات ليبدأ العمل، وتفعيل تقديم الخدمة عقب انتهاء توصيل المرافق فى أقرب وقت ممكن .

وأكد الدكتور سعد مكى على بذل كافة الجهود والإمكانيات للانتهاء من أعمال مركز طب الأسرة، لتوفير الخدمة الصحية والإرشادات الطبية وأدوية تنظيم الأسرة اللازمة لأهالى القرية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتنظيم الأسرة.

جانب من جولة محافظ الدقهلية بمركز طب الأسرة