"جنايات المنيا" تقضى ببراءة 7 متهمين بقضية "أحداث عنف العدوة"

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير حسام عاطف

قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، ببراءة 7 متهمين إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف العدوة".

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة على المتهمين، وقام بعض المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم من قبل دفاعهم.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.















































































