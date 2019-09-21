جريدة "القبس" الكويتية تعتذر لمصر عن نقل صورة مفبركة من الأناضول

قدمت جريدة القبس الكويتية اعتذاراً مهنياً من خلال حسابها الرسمي علي صفحة " فيس بوك " ، نوهت خلالة عن الصورة التي استعانت بها خلال متابعتها أكاذيب الجماعة الإرهابية أمس وإعلام الإخوان، الذين دعموا نشر الفوضي في مصر من خلال الأذرع الإعلامية التابعة لهم وكتائبهم الإليكترونية علي السوشيال ميديا ، وترويج الأكاذيب من خلال فيديوهات قديمة وصور تعود لأحداث ثورة 25 يناير 2011 وأعادوا نشرها تحت عناوين خاطفه لتصدر مشاهد غحتجاجية مفبركة للمصريين بميدان التحرير .

المؤسسات الإعلامية التي تعمل بمهنية وتلتزم بميثاق العمل الصحفي ، تداركت هذه الألاعيب الخبيثة ، وتحرت الدقة قبل النشر ، انطلاقاً من حرصها الحفاظ على مصدقيتها أمام الرأي العام، أما وسائل الإعلام التي شاركت الجماعة الإرهابية ترويج الأكاذيب، حيث تجمعهما أهداف مشتركه " اسقاط مصر " ، تواصل مسيرة التضليل .

القبس الكويتية كتبت علي صفحتها تحت عنوان " اعتذار مهني" : " نشرت «القبس» صورة أمس على أنها لتظاهرات في مصر، نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول التركية، واتضح فيما بعد أن الصورة قديمة، وأُعيد استخدامها على نحو خاطئ، لذا اقتضى التنويه والاعتذار " .

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