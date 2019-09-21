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جامعة بنها تحصل على جائزة التميز فى مسابقة الروبوت العالمية بالصين

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:12 ص
جامعة بنها تحصل على جائزة التميز فى مسابقة الروبوت العالمية بالصين طلاب كلية الهندسة الفائزين بمسابقة الروبوت العالمية بالصين
القليوبية - إبراهيم سالم

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حصل فريق كلية الهندسة بجامعة بنها، على جائزة التميز فى مسابقة الروبوت العالمية فى الصين والمقامة على هامش منتدى إتحاد جامعات طريق الحرير بجامعة شيان الصينية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية، إن فريق جامعة بنها نجح فى اجتياز التصفيات المختلفة للمسابقة وحصل فريق هندسة شبرا على جائزه التميز ومكافأة مالية بقيمة 2000 أيوان بعد أن حصل على المركز السابع فى المسابقة من إجمالى 32 مشارك من مختلف جامعات العالم.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، التهنئة لفريق كلية الهندسة بشبرا وطلاب الجامعة المشاركين فى مسابقة الربوت العالمية فى الصين.

وأكد السعيد، أن مشاركة جامعة بنها فى مثل هذه المسابقات الدولية يأتى فى إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، كما إنه يعزز من فرص التعاون الإكاديمى والإبتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرئهم بالجامعات الدولية، مشيرا إلى أن ما حققه طلاب الجامعة خير دليل على تميز الجامعات المصرية، وما صل إليه أبناؤنا من مستوى علمى فى جامعة بنها.

يذكر أن جامعة بنها قد شاركت بفريقين فى مسابقة الروبوت العالمية فى الصين أحدهما من كلية الهندسة ببنها، والذى يشارك بروبوت يدعم أطباء العيون فى إجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين، والفريق الثانى من كلية الهندسة بشبرا، والذى يشارك بدورة بروبوت يساعد فى التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش فى المسطحات المائية والأنهار، وضم كل من الدكتور مصطفى السيد ومازن محمود مصطفى وأحمد طلعت جابر على ومؤمن أيمن عباس أحمد.

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

الصين

مسابقة الروبوت

طلاب جامعة بنها

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