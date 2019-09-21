جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل لطلاب سيناء لكلية العلوم الإسلامية بالطور

كشف الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويل إلى كلية العلوم الإسلامية بمدينة الطور بجنوب سيناء، من مختلف الكليات بنين وبنات من الحاصلين على الثانوية من جنوب سيناء وشمالها من خلال بوابة جامعة الأزهر، من التاسعة صباح غد الأحد وحتى مساء يوم السبت القادم، حيث إن تلك الكلية بها تخصصات لغة عربية للبنين ودراسات إسلامية للبنات.

جاء ذلك خلال لقاء المحرصاوى، بعدد من الصحفيين على هامش جولته باليوم الأول للعام الدراسى الجديد.

ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم تطبيق نموذج محاكاة لمجلس الجامعة من الطلاب وذلك عن طريق اختيار كل عميد كلية لطالب يمثله ليكون العميد فى ذلك المجلس كما سيتم اختيار طالب يمثل رئيس الجامعة وطلاب آخرين يمثلون النواب والقيادات.

وأكد أنه يتم رفع ما يتوصل إليه ذلك المجلس الذى سينعقد فى مقر مجلس الجامعة إلى المجلس الذى يضم العمداء لمعرفة المشاكل التى يواجهها الطلاب أثناء الدراسة والعمل على حلها، حيث يهدف ذلك الإجراء إلى إكساب الطلاب مهارات القيادة والإدارة ومعرفتهم بكيفية الحوار.