سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 01:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تنفيذ 1826 حكما متنوعا وضبط 105 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:07 م
تنفيذ 1826 حكما متنوعا وضبط 105 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1826 حكمًا متنوعًا منها 1183 حكمًا جزئيا، و69 حكما مستأنفا، و498 حكم غرامات و72 حكم مخالفات وضبط 4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

وتمكنت الحملة من ضبط 105 متهمين هاربين محكوم عليهم، ضبط خلالها المتهم "تامر.ع" 33 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1563 لسنة 2019 جنح القصاصين بتهمة "ضرب"، والمتهم "م.ج" 27 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 82 لسنة 2017 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "استعمال قوة".

كما ضبطت الحملة المتهم "أحمد.ع" 37 عاما حاصل على دبلوم تجارة مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3879 لسنة 2015 جنايات قسم أول الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة مخدرات، والمتهم "محمود.س" 33 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2932 لسنة 2018 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

تنفيذ احكام

المؤبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة