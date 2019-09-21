تنفيذ 1826 حكما متنوعا وضبط 105 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1826 حكمًا متنوعًا منها 1183 حكمًا جزئيا، و69 حكما مستأنفا، و498 حكم غرامات و72 حكم مخالفات وضبط 4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

وتمكنت الحملة من ضبط 105 متهمين هاربين محكوم عليهم، ضبط خلالها المتهم "تامر.ع" 33 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1563 لسنة 2019 جنح القصاصين بتهمة "ضرب"، والمتهم "م.ج" 27 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 82 لسنة 2017 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "استعمال قوة".

كما ضبطت الحملة المتهم "أحمد.ع" 37 عاما حاصل على دبلوم تجارة مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3879 لسنة 2015 جنايات قسم أول الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة مخدرات، والمتهم "محمود.س" 33 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2932 لسنة 2018 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.