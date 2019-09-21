تعهدات فى حزب العمال البريطانى بإجراء استفتاء ثانٍ حول بريكست

لندن /أ ش أ/

تعهد النائبان فى حزب العمال البريطانى بيتر كايل وفيل ولسون، اليوم السبت، بإعادة طرح مقترح فى مجلس العموم لربط أى اتفاق مستقبلى حول بريكست باستفتاء شعبى ثان.

وبينما ينعقد مؤتمر للحزب فى مدينة برايتون، قال النائبان العماليان أمام حشد لجماعة "تصويت الشعب" إنهما قررا إعادة طرح مقترحهما بعد أن فشلا فى تمريره أول مرة من قبل.

حسبما ذكر موقع (بوليتكس هوم) البريطاني، وإذا ما دعم نواب العموم هذا الطرح فسيؤذن ذلك بعمل استفتاء للاختيار ما بين اتفاق رئيس الوزراء حول طريقة الخروج أو خيار البقاء.

وكان المقترح قد حاز عند طرحه أول مرة فى أبريل الماضى على دعم كبير ذى دلالة فى مجلس العموم؛ حيث صوت لصالحه 280 عضوا (من كل الأحزاب المعارضة إضافة إلى عدد من المحافظين)، لكنه كان يحتاج إلى 12 صوتا فقط لتمريره.

والآن وفى ظل دفع العمال بقيادة جيريمى كوربين صوب استفتاء ثان على أى اتفاق بشأن بريكست، فإن داعمى المقترح يأملون أن يحظى هذه المرة بموافقة البرلمان.

وقال النائب بيتر كايل: "لقد شلت عملية بريكست الحياة السياسية فى بريطانيا لوقت طويل. وأفضل طريق للخروج من هذه الأزمة هى إعطاء الكلمة الأخيرة للجماهير".

وأضاف كايل: "لا أحد يمكنه أن يولى ثقته بوريس جونسون فى حل أزمة بريكست سواء باتفاق أو بدون اتفاق. وإذا ما حاول (جونسون) فرض رؤيته حول "بريكست هدّام" عبر البرلمان، فلسوف نسعى إلى عدم تمرير هذه الرؤية إلا بعد موافقة الشعب عليها".

ومن جانبه، قال النائب الثانى فيل ولسون: "إذا كان جونسون يثق فى أن رؤيته تمثل رغبة الشعب، إذن فليعتمد على تلك الثقة ويترك الشعب يقرر".