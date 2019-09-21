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تعليم دمياط: انتظام العمل فى 56 مدرسة بدمياط اليوم

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:25 م
تعليم دمياط: انتظام العمل فى 56 مدرسة بدمياط اليوم السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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اكد "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،انه انطلقت، اليوم السبت، أولى أيام العام الدراسي، وذلك في 56 مدرسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني التي تعمل بنظام الفترتين من اجمالي 650 مدرسة على مستوى الادارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

 

وقال "سويلم" إنه تابع استعدادات الأمن والسلامة، واستلام التلاميذ للكتب المدرسية، وبداية العمل من اليوم الأول حسب الخطة الزمنية التي أقرتها الوزارة، مؤكدا على تسليم الكتب لجميع الطلاب دون الارتباط بالمصروفات، موجها إدارات المدارس بعزف الأناشيد الوطنية بشكل دوري لبث روح الانتماء والمواطنة في نفوس الطلاب.

 

فيما كثفت قوات الأمن جهودها في محيط المدارس على مستوى المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عن طريق نشر دوريات أمنية لتأمين العملية التعليمية.

 

وفي نفس السياق وجه وكيل الوزارة مديري الادارات التعليمية وموجهي المواد وإدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة ومسئولي المتابعة بالإدارات التعليمية بتكثيف المرور على مدارس المحافظة والوقوف على المعوقات والسلبيات التى تعوق سير العملية التعليمية وسرعة إزالتها حرصا على ابنائنا الطلاب.

يأتى ذلك في إطار تعليمات  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بالمتابعة اليومية لمدارس المحافظة وإزالة العوائق التي تعوق العملية التعليمية.

 

 


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مدارس دمياط

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