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تعزيزات أمنية فى محيط المدارس لتأمين الطلاب

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:30 ص
تعزيزات أمنية فى محيط المدارس لتأمين الطلاب طلاب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عززت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المدارس، لتأمين دخول وخروج الطلاب منها، مع تأمين المسارات والطرق المؤدية إليها.

وحرصت أجهزة الأمن على تواجد تمركزات أمنية بمحيط المدارس، وربطها بأقوال أمنية متحركة على مدار اليوم، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مأمورى أقسام ومراكز الشرطة ومسئولى المدارس لتلقى أية بلاغات وسرعة التعامل معها.

وتشارك الشرطة النسائية فى عملية التأمين، ومكافحة جرائم التحرش ومضايقات الفتيات، لاسيما بمحيط مدارس البنات.

وتعزز قوات الشرطة من إجراءاتها فى وقت الذروة لمنع التكدسات المرورية خاصة أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس.


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