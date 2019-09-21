سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:35 ص
تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أى وسيلة إعلامية بنشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا .

ونصت المادة 19 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الآتية: لفت النظر، الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة .
 

وجاء ضمن الجزاءات أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائيتين وخمسين ألف جنيه مصرى، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أقر برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأكواد.

ومن بين الأكواد التى وضعها المجلس لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع وعدم الخوض فى الأعراض أو تعميم الاتهامات وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأى الأخر وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

 


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد

الاعلى للاعلام

لائحة الجزاءات

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أين تذهب غرامات المجلس الأعلى للإعلام؟.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:07 م

المجلس الأعلى للإعلام يصدر كودا أخلاقيا لتغطية القضايا العربية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 03:47 م

12 معيارًا وضعها المجلس الأعلى للإعلام للتعامل مع قضايا المرأة

السبت، 07 سبتمبر 2019 02:06 ص

آخر 48 ساعة فى عمر "فوضى التوك شو".. المجلس الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق ضوابط البرامج الأحد.. 90 دقيقة للحلقة و3 فواصل إعلانية لا تتجاوز 8 دقائق.. ومكرم محمد أحمد يشكل لجنة لرصد الانتهاكات

الجمعة، 30 أغسطس 2019 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة