تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أى وسيلة إعلامية بنشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا .



ونصت المادة 19 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الآتية: لفت النظر، الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة .



وجاء ضمن الجزاءات أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائيتين وخمسين ألف جنيه مصرى، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أقر برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأكواد.



ومن بين الأكواد التى وضعها المجلس لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع وعدم الخوض فى الأعراض أو تعميم الاتهامات وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأى الأخر وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.