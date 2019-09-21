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تركيب وتطوير 70 عمود إنارة بمداخل القرى الأكثر احتياجًا شمالى الأقصر

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:00 م
تركيب وتطوير 70 عمود إنارة بمداخل القرى الأكثر احتياجًا شمالى الأقصر جانب من الحفر لتركيب أعمدة الكهرباء بطريق قرية العشي
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن عبد المحسن رئيس مدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، أنه تم البدء على مدار الأيام الماضية فى تنفيذ أعمال تركيب وتطوير أعمدة الإنارة على طريق مدخل قرية العشى حتى الكوبرى العلوى بالأقصر، والطرق الجانبية لخط السكة الحديد، وذلك على مسافة 10 كيلو متر، والذى يعتبر بديل طريق مصر أسوان من الجهة الغربية والذى يربط مدخل قرية الصعايدة والزينية بحرى ومدينة الزينية من الجهة الشرقية.

وأضاف عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية – فى بيان - أن الأعمدة التى تم تركيبها وعددها 70 عمود وزعت على الطرق الأكثر احتياجاً وفقاً للخطة الإستثمارية للمحافظة، حيث تتم كافة الأعمال تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مدينة الزينية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه سيتم تشغيل كافة أعمدة الإنارة بمجرد استكمال أعمال تركيبها بالطرق بكافة قرى مركز الزينية بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لإنارة كافة الشوارع الرئيسية والجانبية بمراكز ومدن المحافظة وفقا للخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وكانت قد أعلنت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان عام محافظة الأقصر، عن تفاصيل دعم مدن وقرى المحافظة فى مجال الكهرباء، وذلك عبر تركيب عدد 1548 عمود جهد منخفض بطول 8 متر،كما تم تركيب عدد 239 عمود جهد منخفض بطول 10.5 متر، مما أدى إلى تحسين شبكة الجهد المنخفض وإنارة 45 كممن الطرق المظلمة وتحسين الخدمة للمواطن، مضيفةً أنه تم تركيب 20 محول بالكشك قدرة 300 ك ف أمبير، و6 محولات بالكشك قدرة 500 ك ف أمبير، مما أدى إلى تحسين الجهد والتيار لعدد من 12 قرية ونجع بنطاق المحافظة وإنارة 25 كم من الطرق المظلمة، كما تم تركيب 14 ألف متر كابلات جهد منخفض و13.5 ألف متر كابلات جهد متوسط استبدال الهوائى بكابلات أرضية، مما أدى إلى تحسين الشبكة العامة وحماية الكثافة السكانية المتمركزة أسفل الجهد المتوسط بطول 13.5 كم، وتم تغيير 10000 كشاف بكشاف ليد الموفر، مما أدى إلى توفير 54 ميجاوات شهريا من الشبكة العامة بتكلفة 81 ألف جنيه وذلك حتى نهاية يونيو الماضى.


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دعم الكهرباء بالاقصر

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دعم القرى الاكثر احتياجا

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